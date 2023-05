¿Qué artistas forman parte del Soundtrack oficial de Barbie?

Otro caso que llamó bastante la atención es el de Barbie Girl. De acuerdo con declaraciones previas del mánager de Aqua, el icónico tema no figuraría en la película a causa de la demanda que Mattel presentó, por el uso no autorizado de la marca en la canción. “La canción no será usada en la película”, dijo tajante Ulrich Møller-Jorgensen a Variety en 2022.