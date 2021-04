¿Qué canciones saldrán en Luis Miguel, la serie 2?

Escucha esta nota aquí

Este domingo 18 de abril es el esperado inicio de "Luis Miguel: La Serie 2" y muchos especulan qué canciones del artista se escucharán en los 8 episodios que tendrá. Diego Boneta de nuevo presta su cuerpo y voz para interpretar al cantante en dos épocas diferentes de su vida, una en los años 90 cercana a su disco "Aries", y otra en los 2000 alrededor de su álbum "México en la Piel" (al menos de lo que se ha adelantado en los tráilers), así que sin duda tendrá algunos de los temas más relevantes del icónico cantante.

Spotify se ha adelantado a todos y ha lanzado una playlist de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie donde da cuentas de las canciones que escucharemos a lo largo de la serie. “Esta playlist se actualizará semanalmente con las canciones del más reciente episodio de la temporada y el 19 de mayo se completará con el lanzamiento del álbum entero, por lo que cada miércoles tienes una cita con tus audífonos”, señalaron en un comunicado. ​

/https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXanhKC7V8ubd?si=TIuXPHgHTkWH9uARJKhKvA​

Cabe destacar que la playlist cuenta con las versiones que realizó Diego Boneta para la serie. El actor realmente emula a Luis Miguel en todos sus aspectos, así que será interesante ver sus nuevas interpretaciones.

Canciones de Luis Miguel La Serie 2

“Suave”

Canción escrita por Orlando Castro y Kiko Cibrian, la cual apareció en el legendario disco Aries de 1993, gira que lo llevó a festivales como Viña del Mar.

La canción llegó al sitio 9 de la lista Billboard Hot Latin Song en Estados Unidos, y es uno de los grandes temas en la carrera del cantante. Fue incluida en Grandes Éxitos y es un básico de los setlists de Luis Miguel en el escenario.

“Ayer”

Fue el primer sencillo de Aries, el cual logró al sitio uno de la lista Billboard Hot Latin Songs. La canción es un cover en español de “All That My Heart Can Hold”, tema instrumental de David Foster con letras fueron escritas por Rudy Pérez. La canción tuvo tres videos musicales, que fueron grabados en una mansión en la Ciudad de México. Para algunos es considerada la mejor transición que hizo el artista de romances a un sonido más pop.

“Te Extraño”

Canción escrita por Armando Manzanero, que se usó para su disco Romance. Posteriormente, en Manzanero se alejaría del cantante debido a una pelea, pero el tema se mantendría como un clásico eterno de Luis Miguel.

“Qué Nivel De Mujer”

En el tráiler de la segunda temporada también podemos escuchar “Qué Nivel de Mujer”, la cual también se desprende del disco Aries, y la cual incorpora elementos de hip hop y R&B definiendo el sonido de los 90s de Luis Miguel. La canción es un cover de “Attitude Dance” de Tower of Power, banda que incluso tocó con el cantante para grabar el tema.

“México En La Piel”

“México en la Piel” también aparece en el tráiler de la segunda temporada. La canción fue escrita por el cantautor José Manuel Fernández Espinoza, la cual ganó un premio en 1990 en el Festival México Lindo y Querido, siendo reinterpretada por varios artistas. Luis Miguel tomó el tema y la usó para darle título a su disco de 2004, el cual se enfocó al género mariachi con otros temas como “El Viajero”, “Sabes una Cosa” y “Échame a mí la Culpa”. Para algunos, ese disco representó un regreso para el cantante después de las malas críticas que recibió su disco 33.

"A la fecha, Boneta cuenta con miles de oyentes mensuales en Spotify y las ciudades en las que más lo escuchan son: Ciudad de México, Guadalajara, Santiago de Chile, Lima Perú y Puebla", señala Spotify.

Luis Miguel, la serie 2 nos dejarán conocer más sobre la historia del cantante en su vida adulta.