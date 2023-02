¿Qué dice Te Quedo Grande (TQG)?, la nueva canción de Shakira y Karol G

no se ve, pero se siente.

Te fuiste diciendo que me superaste.

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

no pues que muy tragadito

qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito.

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito,

SHAKIRA. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío.

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido.

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido.

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río.