¿Qué opina Julio Iglesias sobre los memes con su nombre y el séptimo mes del año?

En 2015 la revista “¡Hola!” le preguntó a Julio Iglesias que pensaba sobre este tema y él no titubeó en responder sobre los graciosos memes. “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, indicó. Además, dijo que se entera de ellos por las redes y sus amigos más cercanos

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, agregó.