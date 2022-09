¿Qué pasó aquí? Enrique Iglesias besa apasionadamente a una fanática en pleno show

Dicen que Las Vegas descontrola a sus visitantes , y los famosos no son inmunes a ese superpoder. Esto lo demostró el cantante español Enrique Iglesias, que ayer atacó a besos a una fanática en pleno show.

Fue mientras interpretaba la canción Bailamos cuando el español se acercó al borde del escenario y ayudó a subir a una joven, a la que poco después abrazó y besó efusivamente. Aunque en un principio el beso fue en el cachete, la mujer no dudó en aprovechar su momento de gloria y buscar los labios del artista. Este no se resistió y, es más, abrazó y tomó por la cintura a la (afortunada) seguidora, que no soltó el celular para inmortalizar la anécdota.