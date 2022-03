Escucha esta nota aquí

A menos de 24 horas de la ceremonia de los Óscar 2022, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) se pronunció sobre el escandaloso momento que protagonizó el actor Will Smith al golpear al humorista Chris Rock, dejando en claro que "condena las acciones" de la estrella que reaccionó a una broma sobre la calvicie de su esposa Jada Pinckett Smith.

En un comunicado, la institución indicó que "comenzará la revisión formal del incidente y las acciones y consecuencias de acuerdo con sus estatutos, normas de conducta y la ley de California".

Antes del pronunciamiento oficial, la directora ejecutiva de AMPAS, Dawn Hudson, dijo que "además de lograr la excelencia en el campo de las artes y las ciencias cinematográficas, los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana, la inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad", de acuerdo con la revista Variety.

Estatutos

El código de conducta para los miembros de la academia, renovado en 2017, hace alusión al abuso de poder.

"No hay lugar en la Academia para personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viola los estándares reconocidos de decencia", dice parte del código, que resalta que puede "tomar cualquier acción disciplinaria permitida por los estatutos de la academia, incluyendo la suspensión o la expulsión" contra quienes infrinjan el código.



Tomando en cuenta esto, según el medio estadounidense The Hollywood Reporter una sanción podría ser la suspensión de la membresía de Will Smith en la Academia, pero asegura que no se contempla quitarle el premio a mejor actor que ganó por su trabajo en Rey Richard.



Reforzando esta teoría, la actriz Whoopi Goldberg, que integra la junta directiva de la Academia, ayer dijo en su programa The View que no creía que le quiten el premio a Will Smith, pero que está segura que "habrá consecuencias".

Situación legal



En términos legales, el actor, por ahora, no sufrirá consecuencias, ya que Chris Rock no presentó cargos, aunque puede cambiar de opinión. De ser así, complicaría a Smith, ya que California se rige por el código penal que contempla 242 de delitos personales simples, que incluyen agresión simple como delito menor en la ley del estado.

Las sanciones para el delito de agresión simple van desde una multa de $us 2.000 hasta seis meses en la cárcel del condado del estado de California, aplicables "aún sin que se hubiera causado dolor a la víctima, pues se cumple aún con el simple hecho de tocarlo de manera dolosa", explicó una abogada al medio mexicano SDP Noticias.