¿Quién es el galanazo de Tiktok que anda recorriendo Bolivia?

Rurrenabaque fue el lugar donde se quedó más días, con cinco jornadas en las que aprendió sobre los ríos, los peces, frutas y cómo montar trampas para animales. Pero no se quedó allí, viajó por dos horas hasta una comunidad donde solo viven 30 familias y que permanece parcialmente aislada. "El bisabuelo del guía era indígena, sin ropa, sin turistas, no conocían a nadie de afuera. Me encanta. Vivían aquí, cazaban y sobrevivían. Es lo más cerca a indígenas que he estado en mi vida", expresa el visitante.