¿Quién es la enemiga de Felipe, el niño viral de TikTok?

Todo comenzó con un video en el que Felipe, al ritmo de la música y bajo la animación de un payaso, se robó el espectáculo en una fiesta. Su espontaneidad y ritmo conquistaron al público en redes sociales, convirtiéndolo en la estrella indiscutible del evento. Sin embargo, no todos compartieron esta alegría.



La abuela del cumpleañero, Leo, no dudó en expresar su descontento. Según ella, el payaso le dio demasiada atención a Felipe, opacando al verdadero festejado, su nieto. En un video que ya llegó a YouTube, la abuelita declaró: “Ese niño solo quería ser el centro de atención, y el payaso no fue profesional al ignorar a mi nieto.”