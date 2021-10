¿Quién es la sobrina de María Conchita Alonso que se dedica al cine para adultos?

Escucha esta nota aquí

La cantante venezolana, María Conchita Alonso, aclaró que su sobrina María Antonella disfruta mucho de hacer contenido sexual, pues lo hace por gusto.



“Es verdad, tengo una sobrina que hace porno. Ese es su mundo, qué voy a hacer yo. Mientras yo no lo haga, todo está bien. Eso la hace feliz y cada loco con su tema”, dijo la artista para el canal de Youtube Edén Dorantes.



La compositora habló también de que su hermano, el padre de Antonella, no está de acuerdo con que ella se dedique a eso, pues no tiene necesidad económica.



“Ella quería. Me contaron que mi hermano vino a Miami y habló con ella que por qué hace eso, que no le hace falta, que esto, que lo otro. Y ella dice ‘Me gusta mucho’. Le gusta, lo disfruta”, contó para los medios.







Antonella Alonso es una actriz porno y modelo venezolana de 30 años que no sólo hace videos con contenido sexual, sino que también vende fotografías a través de plataformas como OnlyFans. En su perfil de Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores, por lo que también es considerada una influencer.



María Conchita fue cuestionada sobre si ella estaba de acuerdo en que su sobrina fuera una actriz porno, a lo que respondió que era un asunto que no le correspondía juzgar, pues la base de todo es el respeto.



“Cada quien hace con su vida lo que le da la gana y lo que la haga feliz. Yo no me pongo máscaras, pero respeto las máscaras de la gente. Yo no me pongo la vacuna, pero respeto a las personas que se pongan la vacuna”, opinó María Conchita.



Respecto a la relación con su familia, Alonso comentó que lo que hace Antonella no es un tema del que se hable, menos con su hermano, pero que en alguna ocasión la misma influencer le contó sobre quién sí la apoyaba: “Ella me contó una vez que su mamá la apoya muchísimo”.



Una de las principales plataformas de difusión de los contenidos para adultos de Antonella es una red social, por lo que, entre risas, María Conchita confesó que su sobrina la había restringido: “Ella me bloqueó por Twitter, porque ahí muestran todo, entonces sí, ella es feliz. Mi hermano es del que era su nena, su bebé”.