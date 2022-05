¿Quién es Xóchitl Gómez, la actriz de origen mexicano que aparece en Doctor Strange?

Escucha esta nota aquí

Para todo aquel que se pregunte quién es la actriz que da vida a América Chávez y que le robó un poco de cámara al mismo Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y a Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), en una de las películas más esperadas del 2022, debe conocer estos datos.



Xóchitl Gómez nació en Los Angeles, California, el 29 de abril del 2006 y gracias a su padre tiene raíces mexicanas. En cuanto a su nombre, tiene un significado en lengua náhuatl (cultura prehispánica latinoamericana), que en español se puede traducir como “Flor”.



La joven artista comenzó su carrera de forma profesional en musicales desde que tenía cinco años, además de formar parte de algunos comerciales y series como ‘Raven’s Home’ durante 2018, y un año después colaboró en ‘Eres lo peor’ y ‘Shadow Wolves’, mientras que en 2020 formó parte del elenco de ‘Gentefied’ y en la serie de Netflix ‘The Baby-Sitters Club’.







La joven de 16 años confesó que desde niña es fan de las películas de superhéroes por ello su mamá decidió inscribirla en clases de artes marciales para estar lista cuando la oportunidad se presentara.



“Cuando era más niña yo miraba estas películas de Marvel, pero nunca me vi a mí misma como un superhéroe. Pero mi madre me puso a tomar clases de artes marciales porque pensó que quizá algún día iban a necesitar a alguien con esas habilidades; empecé a los 12 años y a los 14 me dieron este personaje de heroína experta en artes marciales. Y ya casi soy cinturón negro”.



El esfuerzo de Xóchitl Gómez valió la pena cuando por fin tuvo su gran oportunidad y pudo hacer un casting para el papel de América Chávez, y aunque por 6 meses no supo nada después de una larga espera tuvo la oportunidad de pasar a la segunda ronda del casting, donde finalmente fue elegida para el personaje.





