¿Quiénes fueron los mejores y los peores vestidos en los Oscar 2023?

La edición 95° de los Oscar tiñó de champagne la alfombra en California. En esta oportunidad, los diseñadores Maureene Dinar, Camila Romano, Patricia Profumo y Miguel Saberian dieron sus veredictos para elegir quiénes fueron los mejores, y peores, vestidos de la noche, según reportó Infobae.

Los mejores vestidos fueron:

Lady Gaga

Lady Gaga





La cantante, que confirmó su presencia casi a último momento, asombró a todos los presentes con un look sobrio, pero algo atrevido. En la mirada de Dinar, “Lady Gaga está increíble con ese vestido de Versace. Es un vestido con transparencia, dando una curva, baja hasta la cola con una falda en forma y con vuelo. Tiene mangas transparentes largas y en la delantera está trabajada con el mismo género de la pollera, tapando busto y haciendo algún diseño en blusa. Además, el cinturón con detalles de strass”.



Cara Delevingne

Cara Delevingne





Sobre Cara Delevingne, Romano analizó: “Luce un vestido de un hombro con una falda amplia con volumen en shantung de seda natural en un tono rojo rubí. Tiene un tajo, bolsillos y un moño en la manga. Le queda fantástico, pero me imaginaba en ella un look más novedoso y un tono menos conservador”.



Jennifer Connelly







Jennifer Connelly





Al analizar el estilo de Connelly, Profumo aseguró: “¡Espectacular! Diseño único, sobrio y distinguido! ¡Increíble este escote que, con muy poco, lo dice todo! Exquisita y glamorosa, Jennifer con un escote palabra de honor y un empalme de escote americano en cristales con base negra; acompaña make up y peinado”.















Brendan Fraser

Brendan Fraser





Bajo la mirada de Saberian, el look de Fraser con “smoking le brinda una presencia imponente. Lo tradicional y de vanguardia combinados. Le da a Brendan un aspecto discreto, que nunca pasa desapercibido”.



Florence Pugh

Florence Pugh





Sobre el look de Pugh, Dinar señaló: “Es un vestido amplio, con forma de corpiño. El escote está muy de moda, la vuelta del busto marcado. Además, con short negro y zapatos negros y mangas agregadas. Me hubiera gustado que se hubiera puesto el short plateado”. Este fue el mismo punto que remarcó Profumo: “Impactante, con un hermoso volumen para su outfit que la destaca. Solo que se olvidaron de recomendarle que use el mismo género y color para la falda o short. Ese único y muy significativo detalle hace que baje el pulgar”.



Rihanna

Rihanna





Al hablar de Rihanna, Dinar señaló: “Hubo muchos vestidos que son manga larga y cuello tortuga, este particularmente te hecho de género Sire, bien al cuerpo, con algunos detalles de aperturas pero debajo está velado con Tul y con un corte de falta sirena, con cola bien larga. Ella está embarazada y todo le queda muy bien”. Mientras que Saberian agregó: “Es un vestido alucinante, poderoso, que resalta su esplendor. Se roba todas las miradas con sus cortes sugerente. Además, las costuras me remiten a lo medieval, es una propuesta distinta”.



Angela Bassett

Angela Bassett





Al evaluar el estilo de Angela Bassett, Romano aseguró: “Tiene un look muy impactante en violeta. ¡Le queda muy bien! Es un vestido sirena drapeado en gasa de seda natural con formas orgánicas. En el escote dibuja un moño que lo repite de forma mas asimétrica en la parte interior. Termina con una cola, ¡bien de red carpet! Me gusta mucho y esta perfectamente confeccionado en un género tan dificil de manejar”.



Laverne Cox

Laverne Cox





Bajo la mirada de Romano, el look de Cox es “freso y moderno”. “Compuesto por un corset color nude que resalta su silueta, con una falda tiro bajo en satén negro. El look se completa con un top drapeado cruzado y superpuesto en un tono turquesa suave, que se convierte en cola. Me gusta como combina los guantes con el genero de la falda. ¡Me encanta!”, resumió.



Idris Elba y Sabrina Elba

Idris Elba y Sabrina Elba





Bajo la lupa de Saberian, “El smoking de Idris Elba, de color combinado, con solapas anchas, pantalón de corte recto y moño de volumen destaca por encima del look. Mientras que Sabrina, con un vestido drapeado, destaca por su color y caída. Cerrado y al cuerpo coronando la imagen con un moño de soga perfectamente atado en su cintura completando un diseño exquisito. ¡Que lindo es ver parejas de tendencia combinando sus colores de forma sugerente y armoniosa a la vez!”.



Halle Berry

Halle Berry





Sobre Halle Berry, Profumo opinó: “Me encanto el diseño y la combinación de colores siendo que el blanco es el coló de la temporada.. ¡majestuoso! Pero al verla no puedo dejar de ver que le queda exagerado el tajo en la pierna y hace que el modelo decaiga. Aunque me Encanto su peinado y make up”. Mientas que Dinar completó: “Se trata de vestido blanco que está formado con una parte de arriba Holter, escotado, con una gargantilla del mismo género que sale del busto y alrededor tiene una flores que parecerían ser de madera. La falda está cortada directamente de punta de género para formar el drapeado y el tajo con cola, en el principio además, tiene detalles de dos flores de madera igual que el escote. Simple pero sentador”



Sandra Oh

Sandra Oh





Sobre Sandra Oh, Romano opinó: “Es un vestido de gasa naranja, el diseño tiene drapeado y efecto buche con mangas que se convierten en capa. No me gusta como le queda y tampoco el color. Creo que otro tipo de silueta le hubiese quedado mejor”. Mientras que Dinar agregó: “Hubo mucha tendencia japonesa en la alfombra, pero también vi mucha tendencia hindú. Este vestido en color naranja cuenta con falda y mangas amplias, corte princesa, escote V, y hay un cinturón que marca bien la diferencia del busto y la falda”.



Nicole Kidman

Nicole Kidman





Para Saberian, el estilo de Nicole Kidman constó de un vestido con “un tajo pronunciado que parece no tener fin, pero que culmina en una rosa negra de brillantes. Esto le da a este vestido toda la sensualidad que se puede pedir para acompañar a una super estrella. Una gran elección”. Al tiempo que Profumo añadió: “Siempre es un diez. En su eterna juventud, con un vestido al cuerpo con leves brillos y dibujos en flores; vestido con mangas invernal y sin escotes siendo muy sexie un tajo en la falda; exquisita aunque en otras galas ha sido un 10 en esta ocasión , es un vestido más.



Austin Butler

Austin Butler





Austin Butler, quedó bajo la atenta mirada de Saberian: “Smoking de solapas asimétricas, con hombreras que imponen su estilo más conservador y sus zapatos de charol completan el look perfecto”. Mientras que Dinar, completó: “Muy elegante, bien vestido con ese outfit, el saco tiene muy buen corte, igual que los pantalones. El look está perfecto”



Janelle Monáe

Janelle Monáe





Para Profumo, el estilo de Janelle Monáe fue “desacertado”. “Una falda con color estridente y un simple top… no alcanza para que ella obtenga un buen puntaje. Este outfit es para un evento familiar, no para una gala de esta magnitud”, agregó.



