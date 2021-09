R. Kelly fue condenado por tráfico sexual en una corte de Estados Unidos

Escucha esta nota aquí

R. Kelly fue condenado por un jurado federal en un juicio por tráfico sexual, en el que los fiscales acusaron al cantante de R&B de explotar su estrellato durante un cuarto de siglo para atraer a mujeres y niñas menores de edad a su entorno para mantener relaciones sexuales.



El cantante, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, es una de las personas más prominentes juzgadas por cargos sexuales durante el movimiento #MeToo, que amplificó las acusaciones que lo habían perseguido desde principios de la década de 2000.



Los miembros del jurado del tribunal federal de Brooklyn deliberaron durante algo más de un día antes de votar la condena de Kelly, de 54 años, por los nueve cargos a los que se enfrentaba, tras un juicio de cinco semanas y media.



Kelly había sido acusado de un cargo de asociación ilícita y ocho cargos de violación de la Ley Mann, que prohíbe el transporte de personas a través de las fronteras estatales para la prostitución.



Los fiscales dijeron que Kelly se aprovechó de su fama y carisma para reclutar víctimas, incluidas algunas arrancadas de las multitudes en sus conciertos, con la ayuda de personas de su entorno.



Testigos dijeron que algunas de las víctimas esperaban que Kelly pudiera impulsar sus carreras, sólo para descubrir que exigía su estricta obediencia y las castigaba si no la obtenía.



Los testigos del gobierno en el juicio retrataron, a menudo con detalles gráficos, un lado indecoroso de los 30 años de carrera musical de Kelly, entre cuyos momentos más destacados se encuentra el éxito de 1996, ganador de un Grammy, "I Believe I Can Fly".



Kelly ha negado repetidamente las acusaciones de abuso sexual.



Al igual que Kelly, muchas de sus acusadoras eran negras, lo que diferencia el caso de las recientes condenas del comediante Bill Cosby y del productor de cine Harvey Weinstein por el movimiento #MeToo. La de Cosby fue anulada en junio.



Entre las presuntas víctimas de Kelly se encontraba la fallecida cantante Aaliyah, con la que Kelly se casó breve e ilegalmente en 1994, cuando ella tenía 15 años. Aaliyah murió en un accidente de avión en 2001.



Varias testigos declararon que Kelly infundía miedo si sus víctimas no satisfacían todas sus necesidades, sexuales y de otro tipo.



Los miembros del jurado escucharon cómo Kelly obligaba a las víctimas a seguir las "reglas de Rob", incluyendo que le llamaran "papá" y que le pidieran permiso para comer o ir al baño.