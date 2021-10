Rapero Ice Cube deja una película porque le exigen la vacuna anticovid

Escucha esta nota aquí

El actor y rapero Ice Cube canceló su participación en la comedia de Sony Oh Hell No después de que rechazó una solicitud de los productores de la película para vacunarse contra Covid-19.

La comedia está dirigida por Kitao Sakurai, y también está protagonizada por Jack Black, quien se desempeña como productor de la película junto a Roz Music y Matt Tolmach ("Venom: Let There Be Carnage"). La sinopsis dice que la historia "sigue a Sherman (Black), quien se enamora de la madre de Will (Cube), que solo tiene una cosa que decir al respecto: 'Oh, diablos, no'". Scot Armstrong, Tracy Oliver, Jessica Gao y Rodney Rothman escribió el guión.

El proyecto se anunció por primera vez en junio de este año. Sony estaba pensando en una fecha de rodaje en algún momento de este invierno en Hawai con Sakurai, quien, junto con "Bad Trip", recientemente dirigió episodios de "Dave" y "The Eric Andre Show". Según los informes, los productores de la película solicitaron que todos los miembros del elenco fueran vacunados para poder participar.