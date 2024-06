Reinas recibieron a Aitana I en una cena previa al Carnaval Cruceño USA 2024

Cena y fraternidad boliviana

"Ha sido hermosísimo todo lo que he vivido hasta ahora en estos poquitos días. He compartido y vivido momentos grandiosos, y esta noche también compartiendo con estas hermosas reinas que me van a acompañar mañana en la coronación”, expresó Aitana.



La reina agradeció a Agrobol por su esfuerzo en la organización del evento y expresó sus deseos de que este sea un carnaval inolvidable. "Estoy segura de que vamos a hacer una gran fiesta mañana (hoy sábado). Que este carnaval se viva al máximo para cada persona, cada cruceño, cada boliviano y obviamente para todos los carnavaleros", añadió.