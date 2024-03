Reino Unido pendiente de la salud de la princesa Catalina

"Catalina, no estás sola", escribe el tabloide The Sun, haciéndose eco de la conmoción y del cariño a la princesa de Gales en el Reino Unido.

The Times se aferró al discurso positivo de la princesa en el mensaje en el que anunció su cáncer, con un esperanzador "superaré esto".

"Catalina nos ha dicho lo que tiene en un emotivo mensaje. No sabemos el tipo de cáncer que tiene ni el tiempo de recuperación. Y no necesitamos saberlo. Tiene derecho a la privacidad cono cualquiera", afirmó el columnista de The Independent, Sean O'Grady.