Relanzamiento de Disney Plus: Una plataforma con el contenido de Disney, Star y ESPN

Disney Plus anunció un relanzamiento a partir del 26 de junio de 2024, Disney Plus incorporará el contenido de Star Plus y ESPN, lo que elimina la necesidad de suscripciones separadas y ofrece una experiencia más completa a sus usuarios, según su sitio web oficial.



Disney Plus en Latinoamérica presentaba limitaciones en cuanto a contenido más adulto. Para acceder a producciones de 20th Century Fox, series como Los Simpson o eventos deportivos de ESPN, los usuarios debían recurrir a Star Plus, lo que generaba un gasto adicional mensual.



Con este relanzamiento, Disney Plus busca consolidar todo el catálogo de The Walt Disney Company en una única plataforma. Los usuarios podrán acceder a una amplia variedad de contenido de entretenimiento general y deportes sin la necesidad de cambiar de plataforma.



Para garantizar una experiencia adecuada para cada tipo de público, Disney Plus segmentará el contenido en dos secciones principales:



Star: Los usuarios encontrarán producciones de Searchlight, 20th Century Studios, FX y producciones originales de América Latina.