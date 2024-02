Residente lanza su segundo álbum en solitario: "Las letras ya no importan"

René Pérez Joglar, conocido como Residente , ha lanzado su tan esperado segundo álbum en solitario titulado "Las Letras Ya No Importan", según informes de Sony Music.

El álbum cuenta con 23 canciones, que incluyen colaboraciones con una variedad de artistas, como: Penélope Cruz , Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcangel , Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS , Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano.

El álbum incluye varios videos musicales lanzados recientemente, todos dirigidos por Residente. Destacan canciones, como: "This Is Not America", "Rene", "Quiero Ser Baladista", en colaboración con Ricky Martin; "Problema Cabrón", con WOS; "Ron En El Piso", y "313", con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz; esta última dedicada a la memoria de Valentina, una amiga cercana del artista; una violinista fallecida, quien inspiró el tributo inicial del álbum llamado "Valentina".