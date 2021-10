Residente versus J Balvin, ¿quién tuvo más apoyo?

Escucha esta nota aquí

"Tienes el talento de no tener talento y hacer creer que lo tienes", fue una de las frases más contundentes que lanzó el ex Calle 13 René Pérez a su colega J Balvin en las redes sociales tras incomodarse por el llamado del reguetonero a boicotear los Grammy Latinos.

Todo empezó por un 'tweet' de J Balvin, cuestionando la legitimidad de la premiación. Residente reaccionó casi de inmediato y lo increpó en un video en las redes, que poco después eliminó a pedido del colombiano.

Al menos esa es la versión que cuenta el ex Calle 13, que grabó un nuevo video porque su compañero no se retractó de su postura de los Grammy, como habían acordado vía telefónica.



En más de cinco minutos, el puertorriqueño cuestionó desde la sencillez de Balvin hasta su talento y 9,8 millones de internautas reprodujeron el video.



"Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot", cuestionó el rapero.



Por su parte, si bien J Balvin terminó borrando el tweet de la discordia, se dedicó a subir fotos que aludían algunas de las palabras de Residente.

"Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", fue uno de los dichos del otro músico y por el que el intérprete de In da Getto posó junto a un carrito de panchitos.

La comunidad musical latina se alborotó con el enfrentamiento y fueron muchos los que tomaron una postura.





Apoyo de famosos

Don Omar y el peruano GianMarco se animaron a dejar su apoyo en el video, aunque este último no salió bien parado gracias a sus mismos coterráneos que cuestionaron su talento. También dejaron sus likes a Residente la española India Martínez y el puertorriqueño Wisin.

Sin embargo, una importante cantidad de seguidores también se volcaron contra Residente, criticando su apoyo a gobiernos totalitarios y corruptos.

Por su parte, J Balvin, en los diversos post burlescos, recibió el apoyo de sus colegas Nicky Jam, Mau y Ricky, Sebastián Yatra, Noel Schajris, Pipe Bueno, Arcángel y Nacho, entre otros famosos.

Hasta Luisito Comunica intervino en la cuenta del colombiano. "Monetizando el chisme, como debe ser", lanzó el mexicano.

