Revelan supuesto romance de Shakira con Rafa Nadal durante la grabación de un videoclip en 2010

“Yo puedo adelantar que Shakira hizo un videoclip con Alejandro Sanz, pero que no se lió (tuvo una relación) con él. Se lió con una persona igual o más famosa” , aseguró en diálogo con Guillermo Andino y María Belén Ludueña, en América Noticias Mediodía, según reporta La Nación.

Al inicio Martín busco mantener en suspenso el nombre. “Es una persona mundialmente reconocida y es un deportista de alto nivel. No es de fútbol, es tenista ”, zafó.

La pista fue suficiente para que Ludueña lanzara la siguiente pregunta. “Pará, ¿vos Jordi me estás diciendo que Shakira habría tenido un romance con Rafael Nadal?”. Firme en su postura de no revelar la identidad, el entrevistado contestó: “Yo digo que hubo algo en un videoclip con un deportista de alto nivel en España, entre los tres mejores deportistas de la historia del país, y hubo un idilio. Ahí lo dejo, no puedo dar nombres”, continuó evitando la respuesta.