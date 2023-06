Revelaron las razones por las que Alejandro Sanz y Rachel Valdés terminaron su relación

Alejandro Sanz se encuentra pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace unos días, el cantante español reconoció que está atravesando una crisis personal , lo cual preocupó a sus seguidores al exponer mensajes en los que refleja que no está bien anímicamente. A esto se le suma el fin de su relación con Rachel Valdés.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente”, escribió en sus redes sociales.