Rey Carlos III tendrá un documental en Paramount Plus

"King Charles, The boy Who Walked Alone", es el documental a estrenarse, tendrá una duración de 90 minutos y contendrá entrevistas exclusivas del rey, como también de personas cercanas a Carlos en algún momento de su vida, compañeros de colegio, ex novias y de su vida privada. También se revelarán fotos nunca antes vistas y cartas de excompañeros. Será la primera vez que revelaran detalles de la vida del futuro rey.