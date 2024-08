Reynaldo Pacheco: “Ha sido un gran desafío para mi carrera este papel. Es la primera vez que interpreto a una persona real”

Su reciente papel como Johnny Orosco ha marcado un hito en su carrera, exigiéndole no solo una rigurosa preparación vocal y técnica, sino también una inmersión completa en la vida y el estilo de este icónico cantante latinoamericano.

Hoy Reynaldo no solo brilla en su nueva novela, también lo hace con su escuela de actuación que está en Los Ángeles y siete departamentos del país.

El personaje de Johnny Orosco ha sido un gran desafío para mi carrera. Es la primera vez que interpreto a una persona real. Fue un personaje muy competitivo, y no solo fue buscado en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica y en Estados Unidos, donde realicé el casting para encarnar a Johnny Orosco.

Creo que con esta novela muchas personas se conectarán de la misma manera en que yo me he conectado, porque es la historia de un héroe, de un soñador que proviene de un lugar donde los sueños parecen imposibles. Con amor, dedicación y confianza en su sueño, logra hacerlo realidad.

Hay muchos personajes que me encantaría interpretar, especialmente aquellos que cantan. Cada personaje es una oportunidad para aprender y crecer como ser humano. Lo que más me emociona es el hecho de no saber exactamente qué personaje llegará a mi vida, pero sé que cada uno será un aprendizaje profundo.