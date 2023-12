Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios

La gira, que abarcó más de 150 conciertos, llegó a su fin, pero no sin dejar un sabor agridulce en los corazones de sus fanáticos . Arjona reveló en su mensaje agradecimientos a sus seguidores de todo el mundo, a su equipo de trabajo y a los médicos que le brindaron apoyo durante esta intensa etapa de su carrera.

El cantante, reconocido por éxitos como "Mujeres", expresó en su comunicado la necesidad de desaparecer temporalmente de la escena musical para afrontar este proceso médico. Aunque no especificó la naturaleza exacta de sus problemas de salud, manifestó su esperanza de regresar en el futuro , pero subrayó la importancia de encontrar un motivo que supere los desafíos actuales.

"Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: ‘Adiós y gracias, con todo el corazón’”, concluyó Arjona, dejando a sus seguidores con la certeza de que, a pesar de este retiro temporal, su optimismo y determinación le permitirán superar esta etapa de su vida.