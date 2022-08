Ricardo Montaner comparte poderoso mensaje sobre Dios; invita a buscar la paz en él y a comunicarse sin intermediarios

"En cualquier tormenta que atravieses ahí está Jesús para que encuentres paz, que es muy difícil hacerlo cuando te echan del trabajo o cuando pierdes a un familiar que amas mucho. Tú dirás que se contradice, si se supone que el camino de la fe me va quitar todo eso, pero no. No vas a dejar de pasar por calamidades, por problemas, por faltas o carencias, lo que pasa es que una cosa es atravesar el camino acompañado del abrazo maravilloso y calentito de Jesús o atravesarlo muerto de frío. Yo no digo que el camino de la fe sea fácil, pero sí te digo que merece la pena tener fe", expresó.