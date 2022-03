Ricky Martin revela que conoció a su esposo gracias a Instagram

Escucha esta nota aquí

Ricky Martin se sinceró en una entrevista con el programa de TV Ventaneando, para contar cómo empezó la relación con su esposo, Jwan Yosef, y cómo mantienen una relación tan estable.

El intérprete de ‘La Mordidita’ reveló que el flechazo vino a través de los algoritmos de Instagram y dijo que volverá a casarse con su pareja, ya que en 2018 se unieron en matrimonio en una fugaz ceremonia.

"Nosotros nunca peleamos, pero cuando peleamos es cuando hablamos de la boda porque él quería una boda grande y yo quería una boda un poquito más íntima (...) entonces siempre viene ese conflicto, que no son conflictos", contó el cantante.

"Nos ponemos nerviosos cuando hablamos de estas producciones grandes de boda, pero es que fue tan íntimo, lo hicimos porque nos miramos cuando vimos que sus padres estaban con nosotros, habían viajado a visitarnos, mis padres estaban con nosotros; nos miramos y dijimos: ‘Lo hacemos ahora, vamos a buscar el juez’, y así fue mi boda, muy íntima, no había ni 15 personas", añadió.

Ricky también contó la forma en que se enamoró de su esposo, el pintor de origen sirio.

''Nos conocimos en las redes sociales, nos conocimos en Instagram, yo colecciono arte de artistas conceptuales, y, obviamente, por el algoritmo me llega su arte y dije: ‘Qué bonito arte, ¿Quién es el pintor?’ y luego veo el pintor y digo: ‘Ah que bonito pintor’, me comuniqué y le dije: ‘Me gusta mucho tu arte’ y estuvimos hablando a través de las redes sociales, no por teléfono, de una manera muy platónica por seis meses… el resto es historia'', mencionó.

El cantante puertorriqueño dijo que el secreto para tener una relación tan sólida es la comunicación y el amor.

"Con mucha honestidad y mucha transparencia, hablamos y hablamos de la vida, de todo y somos dos hombres fuertes y amorosos, respetuosos y enamoradizos. Nos enamoramos todos los días y nos acostamos abrazados todos los días'', confesó.