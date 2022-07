Ricky Martin rompe el silencio: "Voy a encontrar calma y el silencio para volver a ver la luz al final del camino"

"Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, y nunca nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia, que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz", comienza emocionado.​​

Martin agradeció a sus fans por el apoyo en estos días e indicó que no se había pronunciado antes porque así lo exigía la ley.



"La mentira hace mucho daño; me hizo mucho daño a mí y a mis hijos, a mi esposo, a mis padres y a toda mi familia", comenta.



"Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy dolido. Voy a encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino. Como siempre lo hice", agrega en el video.