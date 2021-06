Ricky Martin se sintió “violentado” con la pregunta de Barbara Walters sobre su sexualidad

Escucha esta nota aquí

Ya ha pasado más de una década desde que el astro puertorriqueño Ricky Martin reveló al mundo que era homosexual. Hasta ese momento, la ansiedad era parte de su vida y la pregunta sobre su sexualidad era un enorme bloque que pesaba.

Hoy, transcurrido el tiempo, el astro boricua asegura que se siente un hombre libre y sin secretos. Así lo dejó saber en una entrevista exclusiva con la revista People en el marco del Mes del Orgullo LGBTQ+

El artista, que ocupa la portada de la publicación en inglés y que lanzará próximamente su nueva producción discográfica, “Play” (el 10 de junio sale el primer sencillo), toda vez que iniciará una gira con Enrique Iglesias, reveló detalles que precedieron su importante revelación.

Una de ellas fue acerca de la entrevista que le hizo la reconocida periodista Barbar Walters en el 2000, luego de su éxito “Livin la Vida Loca”. Durante ese encuentro, Walters lo sorprendió al preguntarle acerca de su sexualidad. “Podrías detener estos rumores”, le dijo la presentadora. “Se podría decir: ‘sí, soy gay o no, no lo soy”, abundó. Ricky Martin recordó que se quedó totalmente atónito ante la pregunta y finalmente respondió: “simplemente no tengo ganas”.

Esa entrevista todavía lo persigue. “Cuando soltó la pregunta, me sentí violentado porque no estaba listo para salir del clóset. Tenía mucho miedo”, recordó, toda vez que dijo que todavía tiene un pequeño trastorno postraumático de ese momento. Barbara Walters, ha dicho que se arrepiente de haberle hecho esa pregunta siendo este uno de los 30 grandes errores de su profesión.

“Mucha gente me dice, ¿qué hubieses hecho diferente? Y bueno, tal vez hubiera salido en esa entrevista. Hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble”. Pero el momento llegó una década después de la entrevista a través de una declaración que publicó en su página web.

Desde entonces, Ricky Martin -quien está casado desde el 2017 con el artista sirio-sueco Jwan Yosef y es papá de cuatro hijos- se ha convertido en una voz importante dentro de la comunidad LGBTQ+ tanto en Puerto Rico, como a nivel internacional.

“Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo escondes, es una situación de vida o muerte”, precisó el artista de 49 años.