Rodrigo De Paul envió un fuerte mensaje a Tini tras sus comentarios

Durante la entrevista, Tini abordó el tema de la separación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, desvinculándose de cualquier responsabilidad en el quiebre de la relación. Sus palabras fueron directas: "Yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema. No tengo nada que ver con el tema".