Roger Waters abre un segundo show tras agotarse las entradas para su espectáculo en River

"Por el furor de los fans, el ex Pink Floyd expande su despedida del país con un último show el 22 de noviembre", destacó la productora DF Entertainment , firma que lo llevará al país vecino.

En el tour "This Is Not a Drill" el autor, cantante, guitarrista, bajista y pianista estará acompañado por Jonathan Wilson, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclado, guitarra y voz; Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclado, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake en el saxo.