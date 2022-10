Rosalía, agredida durante su último concierto, pide a sus motomamis que no tiren cosas

Rosalía vive a plenitud su gran momento artístico y su Motomami World Tour va dejando escenas épicas en los países que visita. Pero su parada en San Diego (EEUU) no fue del todo grata, pues, aunque le llegó un ramo de flores blancas al escenario, este se estrelló directo contra su cara.

Ella, aunque sorprendida, no se molesta y en su lugar hace un gesto con sus manos, simulando un arco y una flecha, y apunta hacia el apasionado seguidor.

Pero no quedó ahí , horas después Rosalía se pronunció en Twitter para hacer una petición a su público. "Por favor, no tiréis cosas al escenario. Y si sois tan motomamis que las tiráis igualmente, tiradlas en el lado opuesto al que yo esté", solicitó. Además, para dejar claro que no hay rastros de rencor, acompañó el texto con un corazón blanco y caritas felices.