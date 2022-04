Escucha esta nota aquí

Rosalía Vila Tobella, más conocida como Rosalía, iniciará su gira mundial desde su natal España, el 6 de julio, y finalizara en París, el 18 de agosto.

La gira, llamada “Motomami”, parte de su tercer disco lanzado en marzo del 2022 y perfilado como uno de los mejores discos del año. “Motomami” consta de una producción de 16 tracks, donde la artista se plasmó de una manera distinta a la que habíamos visto anteriormente.

El disco muestra un poco de la esencia de Rosalía “Entre risas y contradicciones”, elementos que mostró al público desde que lanzó su sencillo “Saoko”.

La famosa canción se puso en la primera posición de la lista global de álbumes de Spotify en cuestión de una semana y en Billboard debutó al tope del chart Latín Pop Álbum.

Rosalía también gozó de una calificación de 94 en Metatric, que engloba muchas críticas realizadas por una decena de publicaciones.

Fechas del "Motomami" tour

España:

Miércoles 06 de julio - Almería, España - Recinto Ferial de Almería

Sábado 9 de julio - Sevilla, España - Estadio La Cartuja

Martes 12 de julio - Granada, España - Plaza de Toros

Jueves 14 de julio- Málaga, España - Marenostrum

Sábado 16 de julio - Valencia, España - Auditorio Marina Sur

Martes 19 de julio - Madrid, España - WiZink Center

Miércoles 20 de Julio - Madrid, España - WiZink Center

Sábado 23 de julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio - Bilbao, España - Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio - A Coruña, España - El Coliseo

Lunes 1 agosto - Palma, España - Son Fusteret

Latinoamérica:

Domingo 14 agosto - Ciudad de México, México - Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto - Guadalajara, México - Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto - Monterrey, México - Auditorio CitiBanamex

Lunes 22 de agosto - Sao Paulo, Brasil - Tom Brasil

Jueves 25 de agosto - Buenos Aires, Argentina - Arena Movistar

Domingo 28 de agosto - Santiago, Chile - Movistar Arena

Miércoles 31 de agosto - Bogotá, Colombia - Movistar Arena

Sábado 3 de septiembre - La Romana, República Dominicana - Anfiteatro Altos De Chavón

Viernes 9 de septiembre - San Juan, Puerto Rico - El Coliseo

Estados Unidos:

Jueves 15 de septiembre - Boston, MA - MGM Music Hall at Fenway

Domingo 18 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre - Toronto, Canadá - Budweiser Stage

Lunes 26 de septiembre - Washington, D.C. - The Anthem

Miércoles 28 de septiembre - Chicago, Illinois - Byline Bank Aragón Ballroom

Domingo 2 de octubre - San Diego, California - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Martes 4 de octubre - San Francisco, California - Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Sábado 8 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre - Houston, Texas - 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre - Irving, Texas - The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre - Atlanta, Georgia - Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre - Miami, FL - iii Points Festival