Rosalía impacta en las redes sociales con su look 'digital'

Escucha esta nota aquí

Rosalía no solo llegó a revolucionar la industria de la música en español, sino que también se ha convertido en todo un ícono de la moda vanguardista, y el mejor ejemplo de esto es el look más reciente que subió a Instagram que no solo potenció al máximo su figura curvilínea, sino también su modernidad al ser uno de sus conjuntos más 'digitales' y futuristas que ha modelado este año.

La española sabe cómo convertir algo en tendencia, señala la revista Hola y su última escapada a la playa no fue la excepción, al colocarse en el 'ojo del huracán' gracias a un set con puntos café de Sinead Gorey, compuesto por un top de mangas largas y una mini falda de lo más ceñida, que complementó con unos tenis rojos de plataforma de Nike.

Y sí... tal vez el estampado de lunares no suena como uno muy radical, sin embargo, estos forman la silueta y las curvas de la cantante de 27 años, un motivo sencillo pero que eleva al máximo su sensualidad con el juego de tamaños y colores que crea un efecto ilusorio muy moderno.

Los lentes con forma angular y detalles de carey de Alan Crocetti también fueron un accesorio ideal para la esencia futurista que tanto la ha distinguido.

¿Una nueva moda?

Lo curioso es que la originalidad de este conjunto va más allá de su estampado, pues la página de la marca confiesa que este estampado se logra con una técnica bastante futurista, al ser impreso de forma digital con la tecnología de la termografía y el láser.

El primer procedimiento consiste en obtener información sobre la temperatura de un objeto o cuerpo a la distancia (y sin contacto físico), con una cámara especial.