Rumor confirmado: Scarlett Johansson está embarazada

El rumor estaba instalado desde hace un mes, pero ahora llegó la confirmación: Scarlett Johansson (36) está embarazada. La actriz estadounidense está esperando el primer hijo de su relación con Colin Jost (39).



Fue el propio humorista quien confirmó la noticia durante una presentación en el Ridgefield Playhouse en Connecticut. "Estamos muy emocionados", aseguró Colin, tal como informa el medio estadounidense Page Six.

Luego de tres años de relación, Scarlett y Colin se casaron, en una ceremonia íntima y secreta para la prensa, en octubre de 2020, tras tres años de relación. Ahora, esperan juntos a su primer hijo en común.



La actriz de Match Point, filme de Woody Allen de 2005 que la lanzó a la fama mundial, tiene una hija de 6 años, llamada Rose, de su matrimonio anterior con el periodista francés Romain Dauriac.



Conflicto con Disney

Scarlett, estrella de Black Widow, presentó una demanda contra Disney, alegando que su contrato se rompió cuando el estudio estrenó la película de Marvel en Disney+ y en los cines el mismo día.



"Disney indujo intencionalmente a Marvel a romper el acuerdo, sin justificación, para evitar que la Sra. Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel", se lee en la demanda.



The Wall Street Journal, que dio primero la noticia de la demanda, informó que fuentes cercanas a Johansson estiman que la decisión de estrenar la película simultáneamente en Disney+ le significó a la actriz, que fue candidata al Oscar por Historia de un matrimonio y por Jojo Rabbit, unos 50 millones de dólares en bonos perdidos.



Por su parte, The Walt Disney Company le respondió a Scarlett y criticó la demanda por incumplimiento de contrato que realizó la actriz, por mostrar "una indiferencia cruel por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de Covid-19".



La compañía continuó afirmando que la estrella ya recibió $us 20 millones por su trabajo y argumentó que "... el lanzamiento de Black Widow en Disney+ con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional además de los US$ 20 millones que ha recibido hasta la fecha".



Disney no proporcionó ninguna información sobre si el acuerdo de Johansson se renegoció o no para que pudiera compartir los ingresos por ese alquiler en streaming.



