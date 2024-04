Rumores de infidelidad: ¿Qué revela el último disco de Taylor Swift?

En el álbum, una pista en particular ha captado la atención de los seguidores: "So Long, London" . Esta canción, ubicada estratégicamente en el quinto lugar del disco, sugiere una emotiva despedida a la ciudad que una vez fue testigo del amor entre Swift y el actor británico, según el análisis de People.

Otra pista del álbum, "My Boy Only Breaks His Favorite Toys", profundiza en la narrativa de la ruptura, e insinúa que Alwyn se sintió abrumado por la perspectiva de un compromiso a largo plazo. Peolple declaró que letras sugieren que Swift se siente traicionada por la falta de compromiso de su ex pareja.