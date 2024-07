Rumores de reconciliación: Camila Cabello y Shawn Mendes fueron vistos juntos en Miami

Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes salieron por primera vez desde julio de 2019 hasta noviembre de 2021, colaboraron en la canción de 2017 "I Know What You Did Last Summer" y volvieron a reunirse para cantar juntos su éxito "Señorita", de 2019. En octubre de 2019, Cabello confirmó su relación con Mendes durante una entrevista con la revista Elle, mencionando que inicialmente mantuvo la relación en privado para protegerla.