Rumores de separación entre Shakira y Piqué por supuesta infidelidad del futbolista

Escucha esta nota aquí

La cantante Shakira y el futbolista del Barcelona Piqué, vuelven a estar en la palestra de los medios de comunicación por un nuevo rumor: se van a separar.

Medios internacionales como Marca (español) afirman que el deportista reside en su casa de soltero, ubicada en Barcelona, en la que lleva viviendo durante la última semana sin confirmarse las razones específicas de su estadía allí.

En otros medios, como El Periódico de Barcelona, aseguran que habría sido por una infidelidad de Piqué. En el famoso podcast ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, dijeron que Shakira encontró a Piqué con otra y se van a separar.

Los rumores de crisis tienen en vilo no solo a los periodistas del mundo del entretenimiento, sino también a los paparazzis, de hecho, algunos de ellos -de la agencia española Europa Presss- registraron un reciente encuentro entre la intérprete de ‘Inevitable’ y el futbolista.

Desde sus respectivas redes sociales ninguno de los dos ha emitido ni la más mínima palabra sobre su situación sentimental. Paralelamente a todas estas informaciones que circulan entre los medios de cumunicación, también se ha dicho que la canción de Shakira, ‘Te felicito’ -lanzada en abril pasado- sería sobre esta crisis que tendría con Gerard Piqué.

Parte de la canción dice: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

También se cuestiona el hecho de que la pareja ya no esté publicando contenido juntos en redes sociales.

Lea también Escenas Karol G sacudió la principal tarima de Coachella cantando a las mujeres y a los latinos La colombiana Karol G sacudió la tarima principal del festival de Coachella con una presentación en la que se lanzó a cantar al empoderamiento femenino y a la sangre latina.

​