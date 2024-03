Salió a la luz la última entrevista que concedió Akira Toriyama antes de morir

"Para ser honestos, nunca he tenido mucho interés en el anime, e incluso cuando mi trabajo se hizo en formato animado, me da vergüenza admitir que no lo vi mucho , pido disculpas", comenzaba Toriyama, dejando claro que su verdadera pasión fue siempre el formato manga.

No solo estuve involucrado en la historia general, sino también en la visión del mundo, el diseño de personajes, los mechas y otros aspectos. Espero que disfruten viendo la serie, que creo que no solo es intensa y llena de acción, sino también llena de sustancia", dejaba entrever.

"Finalmente, me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado hasta ahora. No estoy seguro de cuánto más podré hacer, ya que no tengo mucha confianza en mi salud, probablemente debido a mi estilo de vida cuando era más joven, pero haré todo lo posible para crear trabajos más interesantes. ¡Así que, por favor, continúen apoyándome!", pronosticaba por último, desvelando que su salud ya estaba algo delicada y dando las gracias por el apoyo incondicional durante cuatro décadas a sus seguidores.