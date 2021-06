Salma Hayek desmiente operación de busto

Escucha esta nota aquí

La actriz mexicana Salma Hayek salió a aclarar en sus redes sociales los rumores de que se había operado el busto, asegurando que son naturalmente grandes y no necesita recurrir a las cirugías estéticas.

Explicó que el aumento de peso y la menopausia, provocan que se vean más grandes y eso le ocasiona dolores de espalda, informa la revista Marca.





Las molestias han sido tales que recurrió a médicos para evaluar una cirugía de reducción.



Hayek tiene 54 años y dice que no le tiene miedo a envejecer. "No hay fecha de vencimiento para las mujeres. Podemos ser felices a cualquier edad, se puede soñar, ser romántica en cualquier etapa de la vida. Nuestro destino no solo es tener bebés y cuidar hombres. No, tenemos un rol en la vida y yo estoy en ese plan", dijo la actriz.





Salma está casada desde hace 12 años con el empresario y multimillonario francés Francoise Henri Pinault (59) y tienen una hija, Valentina Paloma Pinault (14). Es dueño de un conglomerado de empresas de lujo, entre las que se encuentran las marcas Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent.