Salvar la coronación de Carlos III, la nueva misión para James Bond

Este nuevo libro, que saldrá a la venta el 4 de mayo, dos días antes de la coronación de Carlos III, se titulará "On His Majesty's Secret Service" (al servicio secreto de su majestad), versión en masculino del título que Fleming dio a su décima novela, publicada el 1 de abril de 1963, "On Her Majesty's Secret Service", en referencia a la reina Isabel II.