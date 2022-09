Se aproxima una avalancha de conciertos en lo que resta del año

Las voces que marcaron la historia del rock en los 70 y 80 se podrán escuchar en el show denominado Grandes íconos del rock, que se realizará el 1 de octubre en Sonilum Arena. En el escenario estarán Alex Ligertwood, de Santana; Paul Shortino, de Quiet Riot; David Bickler, de Survivor; Fran Cosmo, de Boston; Jonny Edwards, de Foreigner, Wally Palmar, de The Romantics y Dave Evans, cantante original de AC/DC. El concierto tendrá casi tres horas de duración al ritmo de Cum on Feel the Noize, Eye of the tiger, Waiting for a girl like you y otros éxitos.