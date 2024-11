¿Se burla de Ángela Aguilar? Cazzu reaparece usando esponjas en sus caderas

Durante un reciente evento en su natal Argentina, Cazzu sorprendió a sus fans con un atuendo bastante peculiar. La cantante lució una falda rosa diseñada por Jean Paul Gaultier que, además de su llamativo color, contaba con un detalle que no pasó desapercibido: unas esponjas en los costados.

Muchos internautas han señalado que el atuendo de Cazzu podría ser una indirecta hacia Ángela Aguilar. Y es que las esponjas de la falda han sido comparadas con los supuestos rellenos que, según algunos, utiliza la intérprete de “Ahí donde me ven”. Estas especulaciones han avivado aún más la polémica entre las dos cantantes y han generado un intenso debate en las redes sociales.



Sin embargo, es importante destacar que estas son solo interpretaciones y no hay ninguna confirmación oficial por parte de Cazzu sobre el significado de su atuendo. La cantante, quien durante el evento mostró una actitud muy alegre y desinhibida, no ha hecho ninguna declaración al respecto.