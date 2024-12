Se complica la salud de Yolanda Andrade

“Me voy a ir a un hospital a Los Ángeles para hacerme otros chequeos, porque algo sucedió en mi cerebro, que me causa también problema de habla y motriz”, continuó. “De repente, un día, me sucedió. Me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas raras y, obviamente, una gran depresión; que es un tema de salud mental, porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde de un día para otro. Se me cayó el ojo, se me paralizó la cara. No podía moverme, bañarme, hablar y aún así hacía los programas que me motivaban”.