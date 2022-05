Se desata guerra en las redes por filtración de mensajes de Nodal y Belinda

Escucha esta nota aquí

Una nueva batalla comenzó el martes, cuando la madre de Belinda celebró que llamaran "naco" a Christian Nodal.

El miércoles, el cantante le respondió a su exsuegra en Twitter, filtrando una conversación que tuvo con Belinda, en la que ella, supuestamente, le pedía dinero para un procedimiento odontológico y también para sus padres.

El cantante compartió las imágenes, además, con unas palabras en donde acusó a su exsuegra de dejar a Belinda sin nada y que, cuando él se cansó de dar, fue que la relación llegó a su final.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No los molesto, ni siquiera les exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", anotó Nodal junto a la captura de pantalla.

Estas nuevas declaraciones dividieron radicalmente el internet y se formaron dos bandos en las redes sociales. Unos que salieron en defensa de Belinda y su familia, y otro que justificó que Nodal filtrara estas imágenes en su defensa para limpiar su nombre.

Aunque Belinda no se manifestó al respecto, el intérprete de Botella tras botella sí dio la cara y se justificó en varias publicaciones.

"No se trata de dinero se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer", tuiteó la noche del miércoles.

Finalmente, a otro internauta que lo trató de despechado le contestó: "¿Has escuchado alguna vez la palabra JUSTICIA? Pues es lo que pasa cuando haces cosas malas.

