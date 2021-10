¿Se operó? Tom Cruise luce irreconocible en su última aparición pública

quien.com

Este fin de semana Tom Cruise se dejó ver en el Oracle Park en San Francisco, para presenciar junto con su hijo Connor el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.



Pero más allá de que se haya dejado de ver en público, lo que verdaderamente llamó la atención fue que el actor lucía irreconocible.



En las imágenes que circulan en redes se ve a Tom Cruise con la cara hinchada e incluso con un poco de papada, lo que ha desatado diversas especulaciones en redes sociales, algunas de las cuales sugieren que el protagonista de la saga Misión Imposible se sometió a una cirugía plástica.



Otros también han señalado que quizá está subiendo un poco de peso para un nuevo personaje, aunque ninguna de las versiones han sido confirmadas.



“¿Qué le pasó en las mejillas? Parece ardilla”; “Tom, deja de hacerte cosas en la cara” y “¿Ese es Tom Cruise?”, son algunas de las preguntas que se pueden leer en redes. También están las opiniones a favor del actor. “Todavía se ve muy bien para su edad. Tiene casi 60”.



Hasta el momento, ni Tom o sus representantes han hablado del motivo por el que el actor se ve muy distinto a como nos tiene acostumbrados.



Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X