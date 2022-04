¿Se parece Maluma a su estatua de cera del museo Madame Tussauds?

Escucha esta nota aquí

El museo Madame Tussauds de Orlando (EEUU) desveló esta semana en Medellín (Colombia) la figura de cera del artista colombiano Juan Luis Londoño, conocido como Maluma y considerado una de las figuras del género urbano más importantes del momento.

El cantante de 28 años eligió a su natal Medellín como el escenario para encontrarse cara a cara con su "doble", como llamó a la figura que lo inmortaliza y que formará parte de la colección del famoso museo de Orlando, en el centro de Florida (EEUU).

"He sido fanático de Madame Tussauds toda mi vida. He ido a los museos y me he tomado fotos con la mayoría de las figuras. Ahora, estar al lado de los más grandes representa algo muy bonito para mi carrera. Jamás pensé que esto me iba a pasar; es algo surreal que me hagan una figura de cera, que hagan otro Juan Luis, otro Maluma", expresó el emocionado artista durante el evento.

El intérprete de "Felices los 4" y "Hawái" aparece luciendo uno de sus atuendos favoritos: una chaqueta blanca cruzada de Versace y zapatos negros de Bottega Veneta, un look al que le combinó "un poco de calle" a través del corte de cabello, la barba y un piercing.

"Me da miedo; los ojos son iguales", exclamó entre risas el artista en el evento conducido por Julio Castellanos, miembro del Madame Tussauds, quien aseguró que por primera vez el famoso museo presenta una de sus estatuas en Sudamérica.

La estatua de cera fue elaborada por un equipo de 20 profesionales del estudio de Londres en casi seis meses, explicaron medios internaciones.