Se siente la presencia latina en los premios Óscar 2022

La 94 edición de los premios Óscar, que se celebrará en el Dolby Theater de Los Ángeles, este 27 de marzo, contará con una fuerte presencia latina en las categorías más importantes como mejor película, mejor actriz de reparto, mejor canción original y mejor película animada.

Mejor película

La cinta El callejón de las almas perdidas, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se encuentra nominada a la categoría más importante de la noche, aunque la crítica no tiene altas expectativas por la fuerte competencia de otras producciones: El poder del perro o Dune.

Sin embargo, la película está nominada en otras tres categorías, mejor fotografía, mejor vestuario y mejor diseño de producción.

Del Toro ya se ha llevado a casa dos Óscar antes, en 2017 recibió el premio a mejor película y mejor director por el filme La forma del agua.





Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose, actriz estadounidense de padre puertorriqueño, se encuentra nominada por su trabajo en la nueva versión del filme West Side Story.

DeBose es la favorita para ganar este premio; pues ya ha sido galardonada en los Globos de Oro, en los SAG, Bafta y en los Critics Choice Awards.





Mejor canción original

El artista y compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda se encuentra nominado por la composición musical del tema Dos oruguitas, interpretado por el colombiano Sebastián Yatra para la película de Disney Encanto, inspirada en Colombia.

Esta es la primera canción en español en ser nominada después de 17 años, cuando el uruguayo Jorge Drexler ganó la estatuilla por Al otro lado del río, de la cinta Diarios de motocicleta.

Compite contra Billie Eilish con No time to die, del filme homónimo de James Bond; Van Morrison con su Down to Joy, de Belfast; y Beyoncé y Be alive para El método Williams.

Mejor película animada

El director mexicano Carlos López Estrada se encuentra nominado en esta categoría con la película de Disney Raya y el último dragón, ambientada en el sudeste asiático.

Además, formó parte del equipo creativo de Encanto, que también se encuentra nominada en esta categoría.

Mejor cortometraje animado

El cortometraje chileno Bestia, dirigido por Hugo Covarrubias y Tevo Díaz, representa a Latinoamérica en esta categoría. El filme se encuentra centrado en una de las épocas más duras de la dictadura de Pinochet.



