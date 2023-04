Se supo quién es el famoso al que la China Suárez le rogó de rodillas para que no la deje

“Me decía ‘te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad, me hace mal, me dan celos’... Y yo le decía: ‘pero cambio’ y esas cosas que uno hace en momentos de desesperación. Me acuerdo que fue durísimo porque me vi arrodillada. Fue la desesperación de pensar: ‘¿qué hago arrodillada pidiéndole por favor que no me deje?’”, contó en la entrevista con Grego Rosello.