Se viene una nueva versión de Los ricos también lloran, la clásica telenovela

La nueva versión de la exitosa telenovela 'Los ricos también lloran' ya tiene protagonista masculino confirmado. Sebastián Rulli será el encargado de adentrarse en la piel del galán de esta historia que protagonizaron en 1979 Verónica Castro y Rogelio Guerra.



"Estoy sinceramente agradecidísimo con la empresa, con la vida, con Dios. Creo que llegó el momento de hacer un sueño realidad, ahora sí que no le pude decir que no a esta invitación. Es una producción que es icónica en la historia de la televisión y sobre todo de México. Yo conozco México porque mi madre veía la televisión y esta telenovela en especial, entonces es algo como que también dándole a mi madre esa ilusión y poder realizar eso que siempre tuve en la cabeza", declaró el actor argentino en una entrevista con Televisa Espectáculos.



En esta telenovela que se estrenará el próximo año tanto en México como en Estados Unidos, Rulli interpretará a Luis Alberto Salvatierra, un personaje complejo en muchos aspectos.



"Es un chavo que ha sufrido muchísimo, que necesita el amor de su padre, de su familia y lo que tiene es un rechazo absoluto porque lo culpan de algo que sucedió en el pasado y él finalmente no sabe cómo conseguir eso que tanto anhela. Tiene unos vicios que lo llevan a complicarle cada vez más la vida, pero también aparece alguien en su vida que le cambia radicalmente esa opción que tiene a seguir", adelantó la pareja de Angelique Boyer.







Este personaje lo interpretó en su día el fallecido actor mexicano Rogelio Guerra, con quien Rulli tuvo la oportunidad de trabajar hace varios años en 'Lo que la vida me robó'.



"Yo tuve la fortuna de trabajar con él, su último trabajo fue 'Lo que la vida me robó' y le agarré un cariño enorme. Una gran persona, un gran compañero y poder estar ahora en su lugar con otros años de diferencia y diferencia también en la historia en sí me llena de orgullo, de emoción y estoy muy, muy feliz", expresó el galán de exitosas telenovelas.



