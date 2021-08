Sean Penn dice que no vacunarse contra el Covid-19 es como "apuntar con un arma a la cara de alguien"

Escucha esta nota aquí

Claro y radical. El actor Sean Penn considera que las vacunas contra el Covid-19 deberían ser obligatorias y decidió que no trabajará en rodajes en los que no se exija que todo el equipo esté inmunizado.

En una entrevista con CNN, la estrella de 61 años manifestó su postura, especialmente importante en momentos en que la variante delta ataca a Estados Unidos. "Debería ser obligatorio, como encender los faros de un automóvil por la noche, pero obviamente eso no sucederá mañana y, sin embargo, al menos puede suceder en algunas áreas y negocios, muchas empresas están comenzando a tomar el liderazgo en eso", expresó.



El actor, que visitó Bolivia en 2012, alertó sobre el peligro de no estar vacunado, comparándolo con amenazar con un arma a otras personas.



"Tengo algunas áreas en las que creo firmemente en la Segunda Enmienda, pero es necesario reconocer cómo, con algo como esto, no se puede andar apuntando con un arma a la cara de alguien, que es lo que pasa cuando la gente no está vacunada".



En el mismo espacio el ganador de un Óscar dijo que no trabajará en su último proyecto, la serie Gaslit, si todo el equipo de producción no recibe la vacuna.



"Los actores están protegidos, pero si un tramoyista trabaja junto a otro que no está protegido, pueden enfermarse. No quería sentirme cómplice de algo que solo era cuidar de un grupo y no del otro", expresó.



Pero más allá de sus declaraciones, el actor combate activamente el coronavirus con donaciones de pruebas rápidas de detección en ciudades estadounidenses.