Sebastián Moreno: “Mi profesión es muy difícil, hay que reír cuando en realidad por dentro estás llorando”

Sebastián Moreno es arquitecto de profesión, pero ha construido su propia historia en el mundo de la actuación. Su vida no es solo risas, también corren lágrimas, su hermano es el punto frágil de su corazón, ya que lucha contra un cáncer de pulmón en el exterior, sus hijos y madre son su mayor tesoro y su trabajo es su pasión.

Confiesa que en sus planes está abrir su escuela de teatro, cuenta que es un hombre cariñoso y se confiesa hincha número uno de Oriente Petrolero.





_Una vida llena de humor, ¿sigue haciendo reír?

Sigo haciendo reír porque sigue en vigencia mi programa de radio. Yo tengo un programa que se llama Saca lo Malo y Pone lo Bueno con Sebastián Moreno, en radio Activa que es la 91.9 y estoy hace nueve años haciendo reír.

_¿Se alejó de sus personajes tan queridos?

No me he alejado de mis personajes, porque en realidad mañana tenía mi show en Tarija que se suspendió por el censo, este sería el primer destino de mi gira en Bolivia con mi unipersonal; porque, por lo general, siempre es para el exterior, para Estados Unidos, Europa o Asia.

_¿Cuál era su favorito a la hora de interpretar?

Mis favoritos para interpretar siempre van a ser Don Recoveco Suárez, Pichicho, Paloma, Titito que es el niño y Don Paco que es un policía.

_Siempre se lo ve alegre ¿Qué le quita la sonrisa?

Mi ex cuando me mezquina a mi hijo, nada más.

_¿A qué se está dedicando ahora?

Soy arquitecto y vendo ahora condominios en las Torres Berchati, que además es donde vivo y soy su imagen.

_¿Se puede vivir del humor?

Se puede vivir del humor si sabemos acarrearlo, con una carrera profesional, no simplemente por hacer humor, o sea yo en mi humor he hecho empresa. Después nunca he pensado sí, quiero poner una escuela de actuación, pero no tengo todavía las herramientas para hacerlo como un lugar grande, como un galpón, algún auspicio, pero sí lo quiero hacer y va a ser espectacular cuando lo haga.

¿No todo es risas en su vida, su hermano le hace quebrar su corazón?

Sí, por supuesto que sí, los problemas familiares que cada uno tiene, mi profesión es muy difícil porque hay que reír muchas veces cuando uno en realidad por dentro está llorando.

_¿Cómo afronta esta situación de su ser querido?

Lo afrontamos siempre con mucha fe, él nos demostró que en realidad Dios es todo en su vida, nunca flaqueó, ahora se ha vuelto a casar, tiene una nueva vida a pesar del cáncer.

Él se tuvo que quedar a vivir en Estados Unidos, lejos de nosotros; para seguir el tratamiento de su cáncer terminal en pulmón, él cada cuatro meses se hace los chequeos y todos los días de su vida toma una quimioterapia asistida, pero encontró una hermosísima mujer en Estados Unidos, esposa y neurocirujana, es decir, él está feliz de la vida.

_En un Tik Tok mostró que fue a verlo tras años alejados...

Sí, yo fui a visitarlo de sorpresa, me hice pasar por una entrega de pizzas que era falsa, y fue un momento espectacular para nosotros, casi me quedo a pasar Navidad con él, pero mis hijos me convocaron, o sea que me tuve que volver, pero fueron días emocionantes donde disfruté a su nueva familia también.

_¿Qué lo hace llorar?

Suena muy banal, pero creo que a todos nos hace llorar el desamor, yo soy una persona que no parezco, pero soy muy tierna, cariñoso y creo que el desamor me hace llorar. Luego, por supuesto, cualquier momento emotivo con mi hijo y con mi madre es lo que me hace llorar.

_Cambiando de tema es hincha de Oriente Petrolero, ¿Seguirá apostando por su equipo?

Claro que sí, cada vez que se me requiera voy a estar por mi equipo apostando, y se vienen cosas mucho más locas, incluso un proyecto que tengo en mente que se llama “Yo te apuesto “, que va a incluir a la gente y será con premios especiales, para todos los participantes.